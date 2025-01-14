Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением села Терны

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144 гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии с получением контроля над селом Терны в ДНР. О взятии села Минобороны сообщило сегодня.

«Личный состав 144 мотострелковой дивизии с честью решает задачи на самых ответственных направлениях и образцово выполняет воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов. Ваши подвиги, вписанные в историю соединения, продолжают ее славные страницы боевого пути»,— цитирует телеграмму Андрея Белоусова пресс-служба Минобороны.

Министр также поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге. Он добавил, что во время военной операции более 9 тыс. военнослужащих из 144 мотострелковой дивизии получили государственные награды, 6 человек удостоены звания Героев России.

Ранее Минобороны сообщило о взятии сел Терны и Нескучное в ДНР. Населенный пункт Терны расположен к северо-востоку от города Лиман, Нескучное — к югу от Великой Новоселки.