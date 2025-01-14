В аэропорту Сочи планируют создать частную мобильную сеть за 61 млн рублей
В аэропорту Сочи планируют создать частную сеть широкополосного беспроводного радиодоступа на базе технологии pLTE. Как следует из данных на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 61,4 млн руб.
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи
Частная мобильная сеть нужна аэропорту с целью организации закрытой беспроводной высокоскоростной транспортной среды для обмена данными на территории промышленных площадок аэропорта. Подрядчик должен будет разработать проект и техническое решение системы, а также поставить в аэропорт аппаратно-программное обеспечение и выполнить монтаж и пусконаладочные работы.
Подать заявки на участие в торгах можно до 22 января 12:00 по мск. Итоги планируют подвести 19 февраля.