В аэропорту Сочи планируют создать частную мобильную сеть за 61 млн рублей

В аэропорту Сочи планируют создать частную сеть широкополосного беспроводного радиодоступа на базе технологии pLTE. Как следует из данных на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 61,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Частная мобильная сеть нужна аэропорту с целью организации закрытой беспроводной высокоскоростной транспортной среды для обмена данными на территории промышленных площадок аэропорта. Подрядчик должен будет разработать проект и техническое решение системы, а также поставить в аэропорт аппаратно-программное обеспечение и выполнить монтаж и пусконаладочные работы.

Подать заявки на участие в торгах можно до 22 января 12:00 по мск. Итоги планируют подвести 19 февраля.

Татьяна Ручкина