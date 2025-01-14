Население Челябинской области сократилось на 12,5 тыс. человек за 10 месяцев

На 1 ноября 2024 года численность постоянного населения Челябинской области составляла 3,38 млн человек, что на 12,5 тыс. меньше показателя на 1 января. Сокращение числа жителей произошло за счет естественной убыли, превысившей 14,1 тыс. человек. Снижение частично компенсировал миграционный прирост в 3 тыс. человек. Такие данные опубликовал Челябинскстат.

Росстат возобновил публикации сведений о миграции, прекратившиеся в августе прошлого года. В Челябинской области в январе-октябре 2024 года число переехавших в регион превысило число выбывших на 3063 человека. В январе-октябре 2023 года был прирост 2224 человек. Показатель вырос за счет международной миграции, где прирост составил 5,7 тыс. человек. Всего в Челябинской области поселились 12 тыс. иностранцев, уехали — 6,2 тыс. Большинство мигрантов прибыли из стран-участников СНГ— 11,2 тыс. человек.

Внутрироссийская миграция при этом показала отток жителей Челябинской области в другие регионы. Число покинувших Южный Урал на 2,7 тыс. человек превышает число прибывших — 55 тыс. против 52,3 тыс. соответственно.

Естественная убыль населения Челябинской области в январе-октябре 2024 года выросла на 34% или на 3,6 тыс. человек и достигла 14,1 тыс. Число умерших превысило число родившихся в полтора раза. Всего скончались 38,6 тыс. южноуральцев, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Родилось на 3,4% младенцев меньше — почти 24,5 тыс.