В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко

В центре Москвы в здании на Ольховой улице застрелили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемого задержали.

По данным собеседника агентства, причиной убийства стал бытовой конфликт спортсмена с военным. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Источник РБК сообщил, что господин Фещенко был сотрудником департамента военной контрразведки ФСБ. По его данным, убийство произошло 13 января в здании Минобороны, основной версией является убийство по неосторожности. «Не исключено, что выстрел был сделан в результате ссоры двух мужчин»,— добавил собеседник РБК.

Владимир Фещенко — мастер спорта международного класса и чемпион России по гиревому спорту. Он стал победителем юниорского и взрослого чемпионатов России в весовой категории до 85 кг в 2017 году.