В Челябинской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 60%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Челябинской области с 6 по 12 января выросла на 60,6% в сравнении с первой неделей 2025 года. Однако показатель ниже многолетнего среднего уровня на 55,2%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Рост уровня заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп населения и связан с объединением организованных коллективов после новогодних каникул»,— отметили в Роспотребнадзоре.

Также заявлено, что наибольший прирост заболеваемости в 62,2% зафиксирован среди взрослого населения.

На сегодняшний день в Челябинской области циркулируют возбудители парагриппа, аденовирусной, риновирусной, бакавирусной, сезонной коронавирусной инфекции.