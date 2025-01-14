Дело бывшего замначальника «Управтодора» Удмуртии направили в суд

Октябрьский райсуд Ижевска рассмотрит уголовное дело бывшего заместителя начальника «Управтодора» Удмуртии, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

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Следствие считает, что он осуществил приемку и оплату фактически не выполненных работ по техобслуживанию комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД. Сумма ущерба превысила 500 тыс. руб. Его задержали в ноябре 2024 года.