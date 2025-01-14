На пляжах Анапы установили 550 метров защитных сетей

Специалисты «Кубань — СПАС» установили 550 м защитных сетей на пляжах Анапы. Это позволит защитить берег и песок от выбросов мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Специалисты вбили колья из арматуры вдоль берега на расстоянии 2 м друг от друга. После этого сеть 55% плотности скрутили и зафиксировали с помощью хомутов у основания стальных кольев. Вторую сеть натянули вдоль всего периметра кольев и зафиксировали хомутами. Данная технология позволит обезопасить территорию от новых выбросов нефтепродуктов даже при сильном ветре и шторме. Более плотная масса застревает в нижней части сетей, а брызги остаются на верхней.

По словам начальника службы «Кубань — СПАС» Александра Рекуна, технология уже прошла тестирование. Протяженность сетей постепенно увеличивают. В ближайшие сутки их установят на 24 км побережья Анапы.

Алина Зорина