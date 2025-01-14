В Краснодаре в новогодние каникулы спрос на стретчинг вырос на 750%

В Краснодаре в новогодние каникулы, как и по всей России, вырос спрос на спортивные услуги. Абсолютным лидером стал стретчинг с ростом в 750%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Анны Миньковой Фото: Telegram-канал Анны Миньковой

В первую неделю года краснодарцы чаще всего выбирали тренировки в тренажерном зале. Услуги тренеров выросли в этот период на 48% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спрос на функциональный тренинг увеличился на 39%, на йогу — на 135%.

В целом по России с 1 по 8 января спрос на спортивные услуги вырос на 29% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Предложение тренеров и спортивных наставников увеличилось на 58%.

Татьяна Ручкина