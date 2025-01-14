Платная парковка у «Ярославля-Главного» начнет работать 17 февраля

Платное парковочное пространство около жд-вокзала Ярославль-Главный заработает 17 февраля. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, что стоимость одного часа парковки составит 30 руб., при этом первые полчаса – бесплатно. Парковка будет вмещать 139 машин. Въезд и выезд будет происходить через шлагбаумы.

Как считают в мэрии, организация платной парковки позволит снизить загруженность и упорядочить стоянку у «Ярославля-Главного». Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», платное парковочное пространство намерены сделать и на площади Подвойского.

Алла Чижова