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Полиция проверит информацию о травле многодетной семьи на Кубани

В Краснодарском крае полиция проверит сообщения о многодетной семье в Гулькевичском районе, которая подвергается травле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жительница Гулькевичского района сообщила в полицию, что неизвестный мужчина разрисовал забор ее дома красками и углем. Полиция организовала доследственную проверку, также назначена экспертиза поврежденного имущества.

«По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение»,— отметили в ГУ МВД России.

Алина Зорина

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