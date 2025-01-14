Полиция проверит информацию о травле многодетной семьи на Кубани

В Краснодарском крае полиция проверит сообщения о многодетной семье в Гулькевичском районе, которая подвергается травле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жительница Гулькевичского района сообщила в полицию, что неизвестный мужчина разрисовал забор ее дома красками и углем. Полиция организовала доследственную проверку, также назначена экспертиза поврежденного имущества.

«По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение»,— отметили в ГУ МВД России.

Алина Зорина