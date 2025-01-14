Челябинское УФАС оштрафовало УБРиР на 125 тыс. рублей за рекламный звонок

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» оплатило штраф в размере 125 тыс. руб., назначенный компании управлением ФАС России по Челябинской области. Нарушитель пытался оспорить решение антимонопольного ведомства, однако суды первой и апелляционной инстанций подтвердили его законность, сообщает пресс-служба УФАС.

В челябинское УФАС обратился местный житель, который заявил о рекламном звонке от банка УБРиР. По телефону ему озвучили следующую информацию:

«Это Уральский банк реконструкции и развития. У нас для вас есть информация…хотели предложить вам кредит…». Однако заявитель не давал своего согласия на получение рекламы. Банк не смог доказать обратное.

Челябинское УФАС признало рекламу ненадлежащей и оштрафовало ПАО КБ «УБРиР». Компания обратилась в Арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд с попыткой оспорить решение антимонопольного ведомства, однако оно осталось в силе.