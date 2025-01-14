Сбор за въезд в центр Нью-Йорка сократил объем трафика на 7,5%

После запуска 5 января схемы по оплате въезда автомобилей в отдельные районы в центре Нью-Йорка транспортное движение там значительно сократилось, стало меньше пробок. По данным нью-йоркского городского транспортного управления (Metropolitan Transportation Authority, MTA), на прошлой неделе в центр въехало на 219 тыс. меньше транспортных средств, чем за аналогичный период годом ранее, то есть трафик снизился на 7,5%.

Нью-Йорк стал первым городом в США, где был введен сбор за въезд в центральные районы. В числе таких мест: район к югу от Центрального парка, Таймс-сквер, вся Уолл-стрит с прилегающими улицами и ряд других. Размер взимаемой платы зависит от времени суток и типа транспортного средства. Минимальная плата для автомобилей составляет $2,25 в сутки вне часа пик. В час пик максимальный размер оплаты составляет $9.

Комментируя итоги первой недели работы схемы, в MTA отметили, что на отдельных перекрестках транспортная нагрузка сократилась на 34–39%. Ведомство ссылается на множество положительных отзывов жителей города. Между тем есть и недовольные. И, как отмечает BBC, в их числе Дональд Трамп, который заявил, что отменит этот сбор, когда станет президентом.

Алена Миклашевская