Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Тихорецка будут судить за реабилитацию нацизма

Следственный отдел по Тихорецкому району завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант негативно оценивал образование СССР, действия политического руководства и одного из военачальников времен Великой Отечественной войны. В июне 2021 года он направил статью в редакцию научно-практического издания, где оскорбительно высказывался о руководстве страны, ветеранах и понятии «патриотизм».

Дальнейшие противоправные действия пресекли правоохранители. При обыске у обвиняемого изъяли предметы, имеющие значение для дела.

Материалы направили в суд с обвинительным заключением. Оперативное сопровождение осуществляло УФСБ России по Кубани.

Анна Гречко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...