Жителя Тихорецка будут судить за реабилитацию нацизма

Следственный отдел по Тихорецкому району завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант негативно оценивал образование СССР, действия политического руководства и одного из военачальников времен Великой Отечественной войны. В июне 2021 года он направил статью в редакцию научно-практического издания, где оскорбительно высказывался о руководстве страны, ветеранах и понятии «патриотизм».

Дальнейшие противоправные действия пресекли правоохранители. При обыске у обвиняемого изъяли предметы, имеющие значение для дела.

Материалы направили в суд с обвинительным заключением. Оперативное сопровождение осуществляло УФСБ России по Кубани.

Анна Гречко