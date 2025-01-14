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Естественная убыль населения Курганской области выросла почти на 20%

За 10 месяцев 2024 года естественная убыль населения Курганской области превысила 6,1 тыс. человек. Это более чем на 1 тыс. или 19,8% больше по сравнению с январем-октябрем 2023 года. Такие данные опубликованы на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

Рождаемость по итогам 10 месяцев сократилась на 7,6%, до 4,68 тыс. младенцев. Число умерших зауральцев превысило число родившихся в 2,3 раза. Всего скончалось 10,8 тыс. человек, что на 6,1% больше, чем годом ранее. Кроме того, в Курганской области существенно выросла младенческая смертность — на 30% или семь случаев. За 10 месяцев в регионе умерли 30 детей в возрасте до года, в январе-октябре 2023 года — 23.

По данным Курганстата, за 10 месяцев 2024 года численность постоянного населения Курганской области с начала года сократилась на 7222 человек, в том числе на 1 тыс. на счет миграционной убыли. На 1 ноября 2024 года в Зауралье постоянно жили 745,8 тыс. человек.

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