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Ночью над Черным морем сбили две ракеты Storm Shadow

Ночью над акваторией Черного моря средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В ведомстве рассказали, что также ночью с территории Украины попытались нанести ракетный удар по объектам в Брянской области шестью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, шестью британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Также на территорию региона был запущен 31 беспилотник.

Силы ВСУ регулярно направляют на территорию регионов РФ ракеты и беспилотники.

Татьяна Ручкина

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