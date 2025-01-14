Ночью над Черным морем сбили две ракеты Storm Shadow

Ночью над акваторией Черного моря средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В ведомстве рассказали, что также ночью с территории Украины попытались нанести ракетный удар по объектам в Брянской области шестью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, шестью британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Также на территорию региона был запущен 31 беспилотник.

Силы ВСУ регулярно направляют на территорию регионов РФ ракеты и беспилотники.

Татьяна Ручкина