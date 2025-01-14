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обновлено 14:54

Глава Удмуртии оценил вклад девелоперов в обновление «сталинок» в центре Ижевска

В Ижевске на сегодня завершили восстановление фасадов шести домов исторического ансамбля по ул. Пушкинская. В 2025-2026 гг. планируется завершить работы на остальных зданиях и перейти к домам на ул. Ленина. Всего — 15 объектов. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада на 20-й сессии Госсовета Удмуртии. Он поблагодарил крупных девелоперов за финансирование работ через Фонд развития Ижевска (ФРИ).

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Не все застройщики откликнулись. По всей видимости, еще есть те, которые руководствуются принципом "что мое — то мое, что твое — то наше". Надеюсь, пример других предпринимателей сподвигнет их вкладываться в развитие экспозиции нашего города»,— сказал господин Бречалов.

Напомним, летом 2024 года стоимость реконструкции фасадов домов «сталинского ампира» составляла 150 млн руб. ФРИ формируется за счет добровольных пожертвований бизнеса. Фонд зарегистрировали в 2021 году. В августе 2024 года исполнительным директором ФРИ стал руководитель ООО «РТК» Алексей Пьянков.

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