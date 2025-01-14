Пермяка сняли с рейса Пермь — Сочи

Пьяного пассажира сняли с рейса Пермь — Сочи. Как сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте, инцидент произошел 11 января. В линейное отделение полиции в аэропорту Перми поступила информация, что к борту, вылетающему в Сочи, требуется наряд полиции. Транспортные полицейские, прибыв на место, задержали 45-летнего жителя Перми, который, по внешним признакам, находился в состоянии опьянения. Пассажиру отказали в посадке и перелете. Его доставили в дежурную часть и направили на медосвидетельствование, от которого задержанный отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Как выяснили полицейские, пассажир работает инженером, в Сочи планировал лететь по делам. В 2005 году пермяк привлекался к ответственности по статье «Разбой».

В отношении задержанного составили административный материал за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и оштрафовали.