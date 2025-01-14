Вокруг затонувшего танкера «Волгонефть-239» строят техническое сооружение

Специалисты возводят техническое сооружение вокруг затонувшего танкера «Волгонефть-239». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вчера завершилось строительство дороги к затонувшему судну. Для этого отсыпаны и выровнены более полукилометра пути. Сейчас продолжаются работы по возведению сооружения, которое будет одновременно и дорогой, и защитой от возможного распространения мазута, отметил глава региона.

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился с процессом строительства искусственной гавани вокруг кормы танкера и проверил, насколько надежны боновые заграждения, установленные вокруг зоны бедствия, и как организовано удаление мазута. По его словам, принято решение делать обвалование с двух сторон. После этого продолжат работу по подогреву оставшегося топлива и его выкачиванию.

Алина Зорина