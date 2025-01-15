Краевое агентство регистрирует права на товарные знаки «Ночь города» и «Город встреч»

АНО «Агентство новых технологий» регистрирует товарные знаки «Город встреч» и «Ночь города». Как пояснили в агентстве, сейчас происходит процесс регистрации прав на название и фирменный знак проектов «Город встреч» и «Ночь города», которые были созданы как флагманы программы 300-летия Перми и получили продолжение в 2024 году в контексте Года семьи. «Впереди — новый фестивальный сезон, подготовка к которому уже началась»,— пояснили в агентстве.

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Ранее права на эти названия были зарегистрированы на зампреда регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталью Галкину, которая отказалась от них в пользу края. Теперь и названия, и их визуальное описание будет закреплено за агентством.

Напомним, осенью 2023 года зампред регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина зарегистрировала на себя названия крупных мероприятий к 300-летию Перми («Город встреч» и «Ночь города»). Тогда она объяснила это желанием защитить названия от «бесконтрольного тиражирования» и заявила о намерении передать права на товарные знаки Пермскому краю.