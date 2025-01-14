В Казани в доме Свешникова отреставрировали фасады и установили оконные заполнения по историческим образцам. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани провели реставрацию в доме Свешникова

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Казани провели реставрацию в доме Свешникова

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Перед рабочими стояла задача максимально воспроизвести исторический облик здания № 10 на ул. Кави Наджми. Реставрация объекта идет с 2023 года. В здании восстановили своды, конструкции крыши, вернули утраченный парапет и покрытие кровли из листового железа. На объекте также установили перекрытия между этажами и провели ремонт лестниц.

Здание планируют отдать под жилые помещения. На объекте нужно построить новые перегородки, сделать инженерные системы, восстановить кованые навесы над входами и благоустроить территорию.

Здание построили в середине XIX века для купца Александра Свешникова. До революции в доме находилась гостиница «Никольские номера», а после — «Гранд-отель». В 2010 г. на объекте произошел пожар, а жителей расселили. Здание находилось в аварийном состоянии.

Диана Соловьёва