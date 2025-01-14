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На Кубани средний чек в кафе и ресторанах увеличился на 10%

В 2024 году медианный чек посещения кафе, фастфуда и ресторанов в Краснодарском крае достиг 1 тыс. руб., увеличившись на 10% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Помимо роста среднего чека, зафиксировали увеличение посещаемости заведений общепита на Кубани — количество покупок выросло на 11% за год.

В среднем по стране медианный чек составил 989 руб., что на 9% больше показателя 2023 года. При этом общий спрос в этом сегменте увеличился на 7%.

Как отметили аналитики, спрос на услуги, включая отдых, развлечения, а также сферу красоты и здоровья, продолжал расти, несмотря на высокие показатели предыдущего года.

Нурий Бзасежев

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