На Кубани средний чек в кафе и ресторанах увеличился на 10%

В 2024 году медианный чек посещения кафе, фастфуда и ресторанов в Краснодарском крае достиг 1 тыс. руб., увеличившись на 10% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Помимо роста среднего чека, зафиксировали увеличение посещаемости заведений общепита на Кубани — количество покупок выросло на 11% за год.

В среднем по стране медианный чек составил 989 руб., что на 9% больше показателя 2023 года. При этом общий спрос в этом сегменте увеличился на 7%.

Как отметили аналитики, спрос на услуги, включая отдых, развлечения, а также сферу красоты и здоровья, продолжал расти, несмотря на высокие показатели предыдущего года.

Нурий Бзасежев