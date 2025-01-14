На Кубани средний чек в кафе и ресторанах увеличился на 10%
В 2024 году медианный чек посещения кафе, фастфуда и ресторанов в Краснодарском крае достиг 1 тыс. руб., увеличившись на 10% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Помимо роста среднего чека, зафиксировали увеличение посещаемости заведений общепита на Кубани — количество покупок выросло на 11% за год.
В среднем по стране медианный чек составил 989 руб., что на 9% больше показателя 2023 года. При этом общий спрос в этом сегменте увеличился на 7%.
Как отметили аналитики, спрос на услуги, включая отдых, развлечения, а также сферу красоты и здоровья, продолжал расти, несмотря на высокие показатели предыдущего года.