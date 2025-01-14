Прожиточный минимум в Башкирии вырос на 14,7%

С января 2025 года в Башкирии прожиточный минимум на душу населения вырос на 14,7% и достиг 15,78 тыс. руб., сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения республики. В 2024 году он составлял 13,75 тыс. руб.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения увеличился с 14,99 тыс. руб. до 17,2 тыс. руб., пенсионеров — с 12,53 тыс. руб. до 13,57 тыс. руб., детей — с 13,34 тыс. руб. до 15,31 тыс. руб.

В целом по России в 2025 году величина прожиточного минимума установлена в размере 17,73 тыс. руб. Для трудоспособного населения показатель составит 19,33 тыс. руб., пенсионеров — 15,25 тыс. руб., детей — 17,2 тыс. руб.

Майя Иванова