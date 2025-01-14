В районе Большого Утриша за неделю спасли около 100 пострадавших от мазута птиц

С 6 по 14 января на территории от пляжа «Высокий берег» в Анапе до Большого Утриша волонтеры спасли около 100 птиц. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба РГО Фото: пресс-служба РГО

«[собраны] Пернатые, которые обессилены, замазучены или отравлены. Мы их оперативно собираем, помещаем в коробки и отправляем ребятам в Центр помощи птицам на реабилитацию»,— прокомментировали власти.

В сочельник был открыт пункт выдачи инвентаря на пляже «40 лет Победы». Там волонтеры получают необходимое оборудование, прежде чем выйти на мониторинг территории, уточняют власти.

Исполнительный секретарь ассоциации «Ротари в России» Анна Воробьева отметила, что за неделю в штаб на Высоком берегу обратились около 440 волонтеров. Им выдали необходимую экипировку и инвентарь.

Татьяна Ручкина