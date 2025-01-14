Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вице-спикер парламента Словакии оценил ассортимент в российском супермаркете

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS Андрей Данко посетил московский супермаркет французской сети «Ашан». Видеозапись он опубликовал в своих соцсетях. В столицу России господин Данко приехал 12 января в составе делегации.

«Любимые мои, тут, наверное, 6 м полок! Смотрите, тут, не знаю, 50 видов масла... А здесь, наверное, наибольший выбор творожков, который видел в своей жизни»,— говорит он на видео в своем Telegram-канале. «Французы, которые ведут здесь бизнес, вероятно, знают, что делают. Но не только они»,— подписал вице-спикер публикацию.

На опубликованном видео он ходит по супермаркету, рассматривает продукты и восхищается их разнообразием. Он отметил, что еда в России гораздо дешевле, чем в Словакии. Также господин Данко сказал, что жизнь россиян ничем не отличается от европейской: здесь доступны многие товары и продолжают работать иностранные компании.

Вице-спикер парламента Словакии посетил фудкорт ТЦ «Авиапарк». Видео визита было опубликовано в официальном Telegram-канале партии SNS. На нем господин Данко отметил, что сеть Burger King продолжает вести бизнес в России. «Несмотря на санкции, западные компании продолжают продавать быстрое питание в России. Убедитесь в этом сами»,— говорится в подписи к публикации.

Как ранее говорил господин Данко, поездка делегации должна помочь восстановить отношения с Москвой и продолжить диалог, начатый премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 13 января делегация во главе с Андреем Данко провела переговоры со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...