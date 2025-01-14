Вице-спикер парламента Словакии оценил ассортимент в российском супермаркете

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS Андрей Данко посетил московский супермаркет французской сети «Ашан». Видеозапись он опубликовал в своих соцсетях. В столицу России господин Данко приехал 12 января в составе делегации.

«Любимые мои, тут, наверное, 6 м полок! Смотрите, тут, не знаю, 50 видов масла... А здесь, наверное, наибольший выбор творожков, который видел в своей жизни»,— говорит он на видео в своем Telegram-канале. «Французы, которые ведут здесь бизнес, вероятно, знают, что делают. Но не только они»,— подписал вице-спикер публикацию.

На опубликованном видео он ходит по супермаркету, рассматривает продукты и восхищается их разнообразием. Он отметил, что еда в России гораздо дешевле, чем в Словакии. Также господин Данко сказал, что жизнь россиян ничем не отличается от европейской: здесь доступны многие товары и продолжают работать иностранные компании.

Вице-спикер парламента Словакии посетил фудкорт ТЦ «Авиапарк». Видео визита было опубликовано в официальном Telegram-канале партии SNS. На нем господин Данко отметил, что сеть Burger King продолжает вести бизнес в России. «Несмотря на санкции, западные компании продолжают продавать быстрое питание в России. Убедитесь в этом сами»,— говорится в подписи к публикации.

Как ранее говорил господин Данко, поездка делегации должна помочь восстановить отношения с Москвой и продолжить диалог, начатый премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 13 января делегация во главе с Андреем Данко провела переговоры со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.