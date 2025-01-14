МЧС предупреждает татарстанцев об ухудшении погодных условий

В Республике Татарстан и Казани 15 января прогнозируется ухудшение погодных условий: сильный ветер с порывами до 15 м/с и метель. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«Сильный ветер порывами до 15 м/с, метель с ухудшением видимости до 1–2 км ожидаются местами на территории Республики Татарстан и в городе Казани ночью и днем 15 января 2025 года», — говорится в сообщении.

МЧС призывает жителей республики соблюдать меры предосторожности. Гражданам рекомендуется быть особенно внимательными при передвижении по улицам и дорогам. Спасатели также предупреждают об опасности укрытия под рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередач.

Анар Зейналов