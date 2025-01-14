Недвижимость в столице Адыгеи подорожала на 30%

В 2024 году цена квадратного метра первичного и вторичного жилья в Майкопе выросла на 30%. Как сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на замдиректора по первичному рынку и зарубежной недвижимости жилищно-ипотечного центра «Каян» Инну Грибанову, динамика связана с увеличением дефицита недвижимости в столице Адыгеи при растущем спросе, а также ростом стоимости аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

По данным руководителя отдела по работе с застройщиками компании «Аякс» Андрея Окунева, средняя стоимость новостроек в Майкопе в конце 2024 года составила 120 тыс. руб. за кв. м. Это на 20% больше, чем в 2023 году. Эксперт считает, что увеличение стоимости связано с ростом внимания со стороны жителей других регионов. На это, в свою очередь, по словам представителям «Аякса», влияет активное развитие инфраструктуры республики с привлечением федеральных инвестиций. В частности, речь идет о проектах горного курорта Лаго-Наки, строительстве аэропорта и прямой дороги в Красную Поляну.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сейчас в Майкопе строится 242 тыс. кв. м жилья. На конец 2023 года этот показатель был ровно на 100 тыс. кв. м ниже. Это меньше, чем нынешнее строительство в Старобжегокайском сельском поселении республики (153 тыс. кв. м). Основными девелоперами в Майкопе являются компании «ДарСтрой» и «Победа».

Татьяна Ручкина