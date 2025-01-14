Администрация Сивинского округа ввела запрет на крещенские купания

Администрация Сивинского округа опубликовала предупреждение о запрете массовых купаний граждан на водных объектах муниципального округа в период православного праздника Крещения Господня. Такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями, оказавшими негативное влияние на формирование ледяного покрова на водоемах. Как сообщает сивинская администрация, толщина льда на месте расположения проруби — менее 25 см.

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Между тем власти Перми объявили о подготовке трех мест для купаний в Крещение Господне. В Свердловском районе окунуться можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря). Здесь купание будет организовано с 22:00 18 января до 5:00 19 января. В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье на ул. 1-я линия, 53 (на территории около Богоявленского мужского монастыря Пермской Епархии Русской православной церкви) и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем. В Верхней Курье купель будет открыта с 22:00 18 января до 6:00 19 января. На Мотовилихинском пруду окунуться в прорубь можно будет с 22:00 18 января до 10:00 19 января.

Мэр Перми Эдуард Соснин предупредил горожан о том, что в этом году зима теплая, из-за чего лед на водоемах может быть непрочным и опасным, поэтому порекомендовал воздержаться от купаний в необорудованных местах. В трех специально оборудованных купелях будет обустроен сход в воду, обеспечено дежурство спасателей и медиков. Также на местах будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, МЧС, специалисты частных охранных предприятий и добровольной народной дружины.

Напомним, православный праздник будет отмечаться 19 января.