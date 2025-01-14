Бывший зампред правительства Прикамья руководит баней в СИЗО

Экс-заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева, которая сейчас отбывает четырехлетний срок за присвоение денежных средств фонда «Содействие — XXI век», назначена заведующей баней в женском СИЗО-5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Лопаева в суде.

Фото: сайт Properm.ru Елена Лопаева в суде.

Фото: сайт Properm.ru

Как сообщает «РБК-Пермь», это стало известно из оглашенной характеристики госпожи Лопаевой, которая добивается в суде отсрочки исполнения наказания. В следственном изоляторе она освоила профессию повара, а также посещает кружок корреспондентов.

Добиться отсрочки исполнения наказания до достижения 14-летнего возраста ее малолетним ребенком Елена Лопаева пыталась в прошлом году. Мотовилихинский райсуд и апелляционная инстанция отказали в ее ходатайстве. Кассация вернула дело на новое рассмотрение.