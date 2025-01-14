Суд продлил арест «смотрящему» за Артемовским Сергею Хитрику

Свердловский областной суд продлил меру пресечения Сергею Хитрику, которого следствие считает «смотрящим» за Артемовским. Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда, он пробудет под стражей до 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из картотеки суда, Сергей Хитрик обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), по четырем эпизодам по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ст. 162 УК РФ (разбой). На следующем заседании ему будет зачитано обвинительное заключение.

Ранее Сергей Хитрик был судим за вымогательства. В 2016 году Артемовский городской суд приговорил его к одному году и шести месяцам колонии за вымогательство 10 тыс. руб. у местного таксиста Александра Кирьякова за справку о зарплате, которую тот ранее попросил предоставить ему на работе для получения кредита в банке. Александр Кирьяков работал в ООО «Экспресс» (бренд «Три Пятерки»). По информации системы «СПАРК-Интерфакс», 50% в компании принадлежат Сергею Хитрику.

Напомним, в мае Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Давида Жоржоладзе (по прозвищу Грузин), обвиняемого в вымогательствах и занятии высшего положения в преступной иерархии. Как считает следствие, он носит статус «смотрящего» за Слободо-Туринским районом. На это указывает то, что он предположительно координировал действия организованной группы и следил за кассой — «общаком».

Мария Шараева