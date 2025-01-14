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Коммерсантъ FM
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На Байкале из-за отсутствия льда могут погибнуть новорожденные нерпы

В нынешнем году из-за аномально теплой зимы в акватории Байкала может не образоваться устойчивый ледовый покров. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», это поставит под угрозу жизни родившихся этой зимой детенышей байкальской нерпы.

«Больше всего от происходящего может пострадать нерпа. Она начинает приносить потомство в феврале-марте. Если к этому времени лед на Байкале не встанет, его не заметет снегом, не образуются торосы, то нерпята будут лишены своих естественных убежищ, вследствие чего могут пострадать и даже погибнуть. Надеемся, что к этому времени лед все же встанет, хоть и прогнозы пока свидетельствуют о другом»,— цитируется в сообщении замдиректора нацпарка по науке Светлана Бабина. Уточняется также, что в настоящее время из-за температурных аномалий лета и осени 2024 года ледостав на Байкале задерживается, «практически в любой части озера можно встретить открытую воду».

Как отмечает ФГБУ «Иркутское УГМС», в текущем году установление ледостава на Байкале «носит сложный характер» из-за того, что во всех месяцах текущего зимнего сезона «средние месячные температуры воздуха оказались на 3−5 градусов выше обычного».

Влад Никифоров, Иркутск

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