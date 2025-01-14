Самую дальнюю поездку в «Делимобиле» в праздники совершили из Москвы в Сочи

В новогодние праздники самая дальняя поездка в каршеринговом сервисе «Делимобиль» была совершена пользователем из Москвы в Сочи и обратно. Пик спроса на прокат автомобилей пришелся на предпраздничные 29–30 декабря, когда большинство аренд завершались в районах повышенной экономической активности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Яндекс Драйв» Фото: пресс-служба «Яндекс Драйв»

В целом спрос на каршеринг в период новогодних праздников в России значительно увеличился. В сервисе фиксируют рост выручки, клиентской базы, увеличение длительности аренд и повышенный интерес к междугородним поездкам.

В новогоднюю ночь по всей стране было зафиксировано 5 тыс. активных аренд автомобилей. Оказались, в частности, востребованы поездки в аэропорт. Спрос на них вырос в последние дни перед Новым годом, а за все праздники в аэропортах завершились более 11 тыс. поездок.

Также рост спроса на длительные поездки отмечают в сервисе BelkaCar. В праздники показатель вырос на 15% по сравнению с периодом до них.

В «Ситидрайве» отметили рост спроса на 9% во всех городах. Наибольшую динамику показал Санкт-Петербург — 7%, следом за ним — Сочи с приростом 6% и Москва — на 4%.

Вячеслав Рыжков