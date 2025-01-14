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На Кубани за год отремонтировали 3,7 тысячи километров ЛЭП

Специалисты «Россети Кубань» заменили в регионе свыше 5,8 тыс. опор и 116 км грозозащитных тросов Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установили около 77 тыс. изоляторов и более 2,7 тыс. птицезащитных устройств. Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, модернизация обеспечит стабильную работу электросетей в периоды летних и зимних нагрузок.

Энергетики также расчистили порядка 2 тыс. га трасс в охранных зонах линий электропередачи.

Нурий Бзасежев

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