В центре Сочи изменят схему движения автобусов из-за ремонта водопровода

В центре Сочи временно изменится схема движения общественного транспорта из-за ремонтных работ на водопроводе. Ограничения будут действовать с 20:00 15 января до 06:00 16 января в районе домов №38–42 по улице Конституции СССР, предупредили в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Более 20 маршрутов (№2с, 4, 3, 6, 7, 7р, 18, 20с, 22, 26, 30, 35, 43, 45, 48, 81, 86, 87, 87н, 95, 113, 154, 552, 555) будут следовать от железнодорожного моста через реку Сочи по улице Горького до остановки «Ж/д вокзал Сочи».

Автобусы №14 и №115 пойдут в объезд от железнодорожного моста по улице Горького с поворотом на улицу Роз через остановки «Автовокзал», «ТД «Ярославна», «Центральный Рынок».

Маршруты №105, 105с, 550, 551 от железнодорожного вокзала до ТРЦ «МореМолл» проследуют по улице Горького и Конституции СССР до Краснодарского кольца, далее по улице Донской. Временно отменяются остановки «Рынок (ул. Конституции СССР)», «Школа №7», «Стоматология».

Вячеслав Рыжков