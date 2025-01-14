Экс-главу сельской администрации в Каменском районе будут судить за взятку

В Каменский районный суд передано уголовное дело в отношении бывшего главы Бродовской сельской администрации в Каменской районе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, иного имущества, за совершение действий в пользу взяткодателя, в значительном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», речь идет про Андрея Белича. По версии следствия, он, будучи главой сельской администрации, в 2023 году получил от жителя пос. Мартюш Каменского района строительные материалы и денежные средства в сумме более 100 тыс. руб. «за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки по договорам об аренде техники для производства работ и благоустройства территории на территории Каменского городского округа».

Сейчас имущество обвиняемого арестовано.

Андрей Белич был назначен на должность главы сельской администрации в 2021 году, полномочия он сложил в 2024 году. Согласно сервису kartoteka.ru, сейчас главой Бродовской сельской администрации является Елена Аввакумова.

Мария Шараева, Анна Капустина