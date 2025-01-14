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Число терактов на транспорте в УрФО выросло более чем в два раза

В УрФО число уголовных дел, связанных с терактами и диверсиями на транспорте, в 2024 году увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом (с 6 до 14 дел), сообщил заместитель руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Николай Ефимов на пресс-конференции ТАСС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам господина Ефимова, такие преступления финансируются «с Запада» и при этом «наиболее серьезно влияют на уровне безопасности на транспорте». Зачастую к совершению подобных преступлений привлекаются несовершеннолетние, отметил он. «Это не люди из неблагополучных семей, это средний класс, средний достаток. Это может быть из-за ненадлежащего внимания к ребенку или ради получения каких-то дополнительных эмоций»,– сказал господин Ефимов.

Зачастую преступники совершают поджоги релейных шкафов. Выведение из строя этого механизма может привести к сходу состава с рельс и, как следствие, к человеческим жертвам и многомиллионному ущербу. Николай Ефимов напомнил, что за подобные преступления предусмотрено серьезное наказание.

В планах ведомства на 2025 год профилактические беседы в образовательных учреждениях, взаимодействие с родителями в отношении использования ребенком мессенджеров и соцсетей. Планируется работать над выявлением подобных преступлений и пресекать их на этапе подготовки.

Анна Капустина

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