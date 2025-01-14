В «Центре спортивной подготовки Пермского края» назначен временный руководитель

И. о. директора ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» назначена Илона Шакурова, сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минспорте. Прежний директор Михаил Аминов покинул свою должность в начале года. Госпожа Шакурова работает заместителем директора учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илона Шакурова

Фото: ЦСП Илона Шакурова

Фото: ЦСП

О причинах ухода директора, трудоустроившегося два года назад, не сообщалось. По одной из версий, он написал заявление после визита руководства региона в один из подведомственных объектов — спорткомплекс имени Сухарева.

В минспорте ранее сообщали, что ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» ждет реорганизация. Планируется, что в учреждении будут разделены спортивные и управленческие функции. Новый руководитель будет назначен после реорганизации.