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В Челябинске задержали замдиректора МУП «Городская среда»

Следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора муниципального казенного учреждения «Городская среда» регионального центра. Сотрудницу мэрии задержали, ее подозревают в получении взятки в значительном размере за совершение незаконных действий (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, с января по март 2022 года замдиректора получила через посредника взятку от предпринимателя. Взамен она обеспечила ускоренный, беспрепятственный и гарантированный прием документов для проведения аукционов при размещении киосков на территории города. Преступление выявили сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следователи СК России провели обыски дома и на рабочем месте подозреваемой. Выявляются другие эпизоды преступной деятельности, следователи собирают доказательную базу. Заместителю директора МУПа планируется предъявить обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска

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