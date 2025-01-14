Лидеров батальона «независимой Ичкерии» заочно осудили в Ростове

Лидеров украинского батальона «независимая Чеченская Республика Ичкерия» (запрещенная в РФ террористическая организация) Амата Закаева и Мурада Юсупова заочно приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: YouTube-канал Амеда Закаева Фото: YouTube-канал Амеда Закаева

В июле 2022 года Закаев провозгласил себя лидером «независимой Чеченской Республики» и, объединившись с единомышленниками, создал батальон в составе «Иностранного легиона Украины». Структура располагала бойцами, огнестрельным оружием, транспортом и средствами связи. В конце месяца командование принял на себя Юсупов, который руководил тренировками членов формирования и готовил их к совершению террористических актов.

Когда о батальоне узнали росийские спецслужбы, они выяснили, что в январе 2021 года Закаев публично поддержал уничтоженных в Чечне террористов — ролик он опубликовал на «YouTube». А Юсупов в 2013 году переехал из Австрии в Сирию, где вступил в ряды исламских боевиков. Амата Закаева признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2), Мурада Юсупова — в участии в военном формировании иностранного государства, противоречащим интересам РФ (ч. 2 ст. 208). Кроме того, обоих фигурантов суд счел виновными в руководстве террористическим сообществом (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ).

Дмитрий Ковалевский