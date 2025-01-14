Выдача потребкредитов в Челябинской области сократилась на 16,4% в конце года

В декабре 2024 года банки выдали жителям Челябинской области 34,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 16,4% меньше, чем в ноябре, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В среднем по России количество выданных в декабре потребкредитов снизилось за месяц почти на 17%, до 1,42 млн. Падение наблюдается с сентября 2024 года после повышения ключевой ставки летом. В целом по стране в декабре жители взяли в два раза меньше потребительских кредитов, чем в августе (3,35 млн). Объем выданных потребкредитов за месяц сократился на 18,2% до 199,5 млрд руб., за четыре месяца — на 64,5%.

Сильнее всего рынок этого вида розничного кредитования в декабре по сравнению с ноябрем сократился в Московской области (-19,2%), Москве (-19,1%), Ханты-Мансийском АО (-19%), а также в Красноярском (-18,1%) и Хабаровском (-17,9%) краях.