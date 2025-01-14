Полиция Сочи ищет пострадавших от действий мошенника

В Сочи полицейские ищут потерпевших от противоправных действий Виктора Беришпалова. В его отношении расследуют уголовные дела о мошенничестве, передает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

«Сочинская полиция разыскивает потерпевших от противоправных действий Беришпалова Виктора Владимировича, 1984 года рождения, в отношении которого возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)»,— говорится в публикации.

По данным ведомства, фигурант обманывал граждан под предлогом оказания услуг по выполнению ремонта в жилых помещениях. У одной их жительниц Сочи фигурант взял более 200 тыс. руб. в качестве предоплаты и не выполнил взятых на себя обязательств.

Всех, кто пострадал от действий мужчины, просят сообщить по телефону 8-928-850-77-45.

Вячеслав Рыжков