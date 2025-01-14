Мэр Ярославля признал плохую обработку тротуаров в гололед

Мэр Ярославля Артем Молчанов признал проблему со скользкими тротуарами в городе. Об этом он сказал в ходе открытого совещания в мэрии 14 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гололед в Ярославле

Фото: «Жесть Ярославль», Telegram-канал Гололед в Ярославле

Фото: «Жесть Ярославль», Telegram-канал

На совещании заместитель мэра Ярославля Николай Степанов отчитался о зимней уборке дорог и тротуаров в городе. Он сообщил, что «в целом "Горзеленхозстрой" и территориальные администрации уверенно справляются с прохождением зимнего сезона в части дорог», но из-за перепада температур существует проблема с обработкой тротуаров. С этим согласился и глава «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов.

«В этом году уже было пять ледяных дождей. И устранить последствия за пять минут невозможно. Нужно время. Мы работаем, усиливаемся»,— сказал господин Степанов.

Мэр Ярославля также отметил наличие этой проблемы.

«Я думаю, очевидно, что по тротуарам у нас проблема. Какие бы причины ни были, мы должны разобраться. Что необходимо сделать, какие нам решения необходимо принять, давайте будем говорить об этом и будем выходить на ближайшие заседания муниципалитета, может быть с бюджетными поправками, а может быть мы внутри себя можем какие-то организационные решения принять»,— сказал мэр.

И господин Степанов, и глава ДГХ Ярослав Овчаров сообщили о необходимости закупки дополнительной техники для обработки тротуаров. Конкретные предложения мэр поручил подготовить к 1 февраля, а затем вынести их на рассмотрение депутатов. Председатель муниципалитета Сергей Калинин тоже озвучил свое предложение по решению проблемы.

«До середины февраля буду перепады температур, ноль, минус и гололедная тематика, она не изменится. Просто лучше, наверное, песок рассыпать, чем кататься на льду. И с управляющими компаниями еще раз в аварийном порядке рассмотреть. Потому что ждать от погоды каких-то чудес, похоже, не приходится»,— сказал господин Калинин.

Алла Чижова