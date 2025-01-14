Коллектив филиала «ПМУ» получил благодарность Президента РФ

Распоряжением №3-рп от 5 января 2025 года Президент России Владимир Путин объявил благодарность трудовому коллективу филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми за вклад в развитие химической промышленности и достигнутые трудовые успехи.

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В 2024 году в филиале «ПМУ» был осуществлен значимый прорыв для отрасли азотных удобрений: специалисты предприятия, технической дирекции «Уралхима» и производителя оборудования «Азотреммаш» собственными силами разработали, изготовили и смонтировали внутренние устройства колонны синтеза аммиака «ПМУ». Среди других важных достижений трудового коллектива также — успешно проведенный в 2024 году капитальный ремонт производственных мощностей предприятия, ставший самым масштабным за последние 16 лет.

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Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Филиал «ПМУ» — это современное производство, которое выпускает продукцию премиального качества, востребованную в России и других странах. Предприятие привержено непрерывным улучшениям во всех сферах и использует наилучшие доступные технологии.

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Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми производит жидкий аммиак и приллированный карбамид. На предприятии работает 880 сотрудников. По данным за 11 месяцев 2024 года средняя зарплата рабочего персонала «ПМУ» превысила 103 000 рублей в месяц. Коллективный договор предприятия признан крайкомом Росхимпрофсоюза одним из лучших в химической отрасли региона. Актуальную информацию о вакансиях можно получить по ссылке.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь