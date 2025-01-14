Цены на новые автомобили в Челябинской области за год выросли на 6,2%

В 2024 году в Челябинской области количество объявлений о продаже новых автомобилей увеличилось на 98%. При этом средняя цена машины выросла на 6,2% и составила 3,1 млн руб., сообщает пресс-служба сервиса «Авто.ру Оценка».

Сильнее всего за год подорожала модель Lada Vesta. К декабрю ее стоимость оказалась на уровне 1,8 млн руб., что на 14,8% больше, чем в прошлом январе. Второе и третье место по росту цен заняли Lada Granta (+13,7% за год; цена в декабре — 1 млн руб.) и Geely Atlas Pro (+13,3%; 3,4 млн руб.).

Однако по итогам года в регионе значительно снизились цены на ряд моделей китайского и отечественного производства. Так, «Москвич 3» стал дешевле на 22,7% (1,77 млн руб. в декабре), Omoda C5 — на 20,2% (2,41 млн руб.). Снизилась стоимость также моделей «Москвич 6» (-19,2%; 2,27 млн руб.), Chery Arrizo 8 (-16,7%; 2,9 млн руб.) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-14,7%; 3,59 млн руб.).

Виталина Ярховска