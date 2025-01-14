Три проекта ФД «Неометрия» вышли в финал конкурса новостроек ТОП ЖК–2025

ЖК «Флора», ЖК «Облака» и клубный квартал «1799» вышли в финал всероссийского конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК–2025.

ЖК «Флора», который федеральный девелопер «Неометрия» возводит в Сочи, стал финалистом в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье, доступное жилье». Проект возводится в рамках комплексного развития территории в микрорайоне Кудепста. Это одна из самых экологически чистых локаций Сочи. Рядом с комплексом находятся Сочинский национальный парк с плантацией пробкового дерева и Тисо-самшитовой рощей — объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проектом предусмотрено семь 12-этажных домов, шесть из которых уже сданы. Окончание строительства седьмого дома запланировано на четвертый квартал 2025 года. В жилом комплексе представлены разнообразные варианты планировок площадью от 20 до 71 кв. м. Есть квартиры с большими лоджиями, которые можно использовать как рабочие кабинеты. Также здесь предусмотрены квартиры с просторными кухнями-гостиными и удобными нишами для гардеробных. На 12-м этаже расположены квартиры повышенной комфортности с панорамными видами на море, горы и набережную.

Жилой комплекс «Облака» вышел в финал в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье, доступное жилье». Он расположен на границе Южного и Центрального районов Новороссийска, в пяти минутах езды от пляжа. Внутренняя территория проекта разделена на функциональные зоны для детей разных возрастов. Для самых маленьких жителей предусмотрена площадка с мини-городом и дорожной разметкой. Для подростков от 8 до 14 лет есть полоса препятствий, батуты, зиплайн и пространство для активных игр. Рядом расположена зона отдыха с «воздушными» беседками и качелями. Также в комплексе есть локации для воркаут, йоги и командных видов спорта, беговая дорожка и юнити-сады.

Клубный квартал «1799» в Ростове-на-Дону претендует на победу в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области». Квартал занимает площадь 2,5 га и включает в себя четыре современных 10-этажных жилых дома, коммерческие помещения, а также просторный двор-сад площадью 1 га. Концепция проекта строится на философии Cittaslow (с итальянского языка — «медленный город»), которая ставит в центр внимания благополучие человека, улучшение качества жизни и сохранение культурного наследия.

«Мы не только реализуем качественные проекты с высочайшим уровнем сервиса, но и создаем единую экосистему для комфортного проживания и отдыха. Каждый объект «Неометрии» — уникален и продуман до мелочей: от организации внутренних помещений, до новаторских подходов в благоустройстве территории»,— отмечает Елена Плеханова, PR-директор федерального девелопера «Неометрия».

Премия ТОП ЖК определяет лучшие жилые комплексы России, а также в каждом из регионов страны. Конкурс проводится по 138 номинациям, в 2025 году в нем участвуют 1 039 проектов от 614 застройщиков со всей страны. Победителей объявят в Москве 12 марта 2025 года на торжественной церемонии, которая состоится в рамках Российской строительной недели–2025 (РСН–2025).

Застройщик: ООО СЗ «РАФСТРОЙ», ООО СЗ «БЕЛЫЕ РОСЫ», ООО СЗ Пушкинская дом №1 Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

https://neometria.ru/