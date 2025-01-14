Управление дорожного хозяйства Башкирии возглавил Ришат Рафиков

Возглавлявший с 2020 года Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ) Артем Шамхалов оставил должность, следует из Единого госреестра юридических лиц. Исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен Ришат Рафиков.

Ришат Рафиков в разные годы работал в Кармаскалинском ДРСУ (филиале АО «Башкиравтодор»), Управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы. Также он был начальником производственно-технического отдела АО «Башкиравтодор» и заместителем гендиректора компании по производству. До назначения работал заместителем руководителя УДХ РБ по производственным вопросам.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2024 года заместитель руководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии Ильшат Ишмуратов был оштрафован на 4,5 млн руб. за получение взятки в размере 3 млн руб. В сентябре Верховный суд Башкирии ужесточил приговор, добавив к наказанию семилетний запрет занимать должности в органах власти, местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных учреждениях.

Идэль Гумеров