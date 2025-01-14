В Карталах осудили бизнесмена, на складе которого продавец сломала ноги

Мировой судья карталинского судебного участка №2 признал местного индивидуального предпринимателя виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Он допустил к работе сотрудницу, не прошедшую специальную подготовку, из-за чего она сломала ноги, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что бизнесмен, не разработав инструкции по охране труда для работников, допускал к сборке и подготовке товаров к отгрузке сотрудников, не прошедших инструктаж, обучение и проверку знаний безопасности. 7 февраля 2024 года на оптовой базе продавец с грузчиками встала на подъемник, не предназначенный для перемещения людей. При движении вниз трос оборвался, работники вместе с оборудованием упали в подвал с высоты около 6 м. Продавец сломала обе ноги, что квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде 200 часов обязательных работ и взыскал с него 500 тыс. руб. для возмещения пострадавшей морального вреда.

Виталина Ярховска