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Предложение квартир на вторичном рынке курортов Кубани снизилось на 23%

Всего в приморских городах региона продается 28 тысяч квартир

В приморских городах Краснодарского края в январе 2025 года на продажу выставлены 28,4 тыс. квартир. Об этом сообщили эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» в Сочи.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Объем предложения с марта 2024 года сократился на 23,6% (на 8,8 тыс. объектов). Наибольшее сокращение произошло в Сочи, где количество объектов в продаже снизилось на 7,7 тыс., составив 12,6 тыс. лотов. В Новороссийске количество предложений уменьшилось на 1,2 тыс. единиц, в январе на рынке представлено 3 тыс. объектов.

Снижение числа объектов зафиксировано в четырех из восьми городов исследования — Сочи, Новороссийск, Анапа и Туапсе.

Вместе с тем в Геленджике наблюдается рост объема предложений: с марта 2024 года добавилось 550 лотов. Сейчас в экспозиции находится 4,3 тыс. объектов.

Нурий Бзасежев

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