Внешнеторговый оборот Удмуртии вырос на 10,2% по итогам девяти месяцев 2024 года

Рост внешнеторгового оборота Удмуртии составил 10,2% по итогам девяти месяцев 2024 года. Республика торговала с 80 странами мира. Насчитывалось 680 компаний-экспортеров, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов заявил во время ежегодного доклада на 20-й сессии Госсовета Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава региона поручил экономическому блоку разработать региональную программу развития экспорта Удмуртии до 2030 года. «Это должен быть свод системных и конкретных мер»,— сказал он.

Кроме того, господин Бречалов призвал усилить взаимодействие с ключевыми партнерами Удмуртии: Беларусью, Казахстаном, Узбекистаном, странами Африки, Китаем, Индией. По словам главы региона, объем экспорта должен превысить 280 млн долл. США к 2030 году.