Бизнесу Удмуртии планируют предоставить 6 млрд рублей за счет списания госдолга

Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу экономическому блоку: увеличить охват потенциальных МСП мерами поддержки в 1,5 раза — с 5 до 7 тыс. субъектов, расширить доступ к финансовым ресурсам для них и предприятий промышленности. Об этом заявил он заявил во время ежегодного доклада на 20-й сессии Госсовета Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Для этого провести докапитализацию наших фондов на 1,2 млрд руб. Планируем это сделать за счет списания двух третей задолженности по госдолгу республики. Мы предоставим более 6 млрд руб. льготных финансовых ресурсов бизнесу Удмуртии»,— сказал он.