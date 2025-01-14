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Бизнесу Удмуртии планируют предоставить 6 млрд рублей за счет списания госдолга

Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу экономическому блоку: увеличить охват потенциальных МСП мерами поддержки в 1,5 раза — с 5 до 7 тыс. субъектов, расширить доступ к финансовым ресурсам для них и предприятий промышленности. Об этом заявил он заявил во время ежегодного доклада на 20-й сессии Госсовета Удмуртии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Для этого провести докапитализацию наших фондов на 1,2 млрд руб. Планируем это сделать за счет списания двух третей задолженности по госдолгу республики. Мы предоставим более 6 млрд руб. льготных финансовых ресурсов бизнесу Удмуртии»,— сказал он.

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