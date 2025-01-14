В Удмуртии участникам СВО будут выдавать займы под 6,5% на сумму до 2 млн рублей

Специальный кредитный продукт разработали для участников специальной военной операций (СВО) как субъектов МСП в Удмуртии. Займы будут выдавать под 6,5% на сумму от 50 тыс. до 2 млн рублей. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада на 20-й сессии Госсовета Удмуртии. «Заявки уже есть»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также была разработана инкубационная программа для освоения азов предпринимательства и увеличения доходов действующего бизнеса для участников СВО и их семей. В январе-феврале состоится набор участников, в марте — старт обучения.